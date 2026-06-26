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В Крыму скоро сократят графики отключения электричества

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Крыму графики отключения подачи электричества скоро будут скорректированы, сообщило федеральное Минэнерго.

"Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время", - отмечает ведомство.

Стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.

Ситуация на полуострове находится на контроле Минэнерго, которое вместе с руководством региона и представителями профильных ведомств и компаний отслеживает ход восстановления энергоснабжения.

В Крыму и Севастополе с утра 25 июня действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, из-за ночных атак противника доделать все запланированные работы не удалось, восстановить электроснабжение при благоприятных условиях планируют к вечеру 26 июня. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.

Минэнерго Крым Сергей Аксенов Севастополь
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