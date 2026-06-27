Мужчина пострадал вследствие удара БПЛА по машине в Белгородской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ", - говорится в его сообщении в мессенджере Max.

По данным штаба, сама техника повреждена, также как и еще один грузовой автомобиль и прицеп в этом округе.

В городе Шебекино и в селе Вознесеновка перебиты ЛЭП. Кроме того, в Шебекинском округе повреждениям в нескольких селах подверглись четыре машины, газовая труба и крыша надворной постройки.

"В поселке Майский Белгородского округа при детонации беспилотника повреждено оборудование", - добавили в оперштабе региона.

Помимо этого, в Волоконском округе от удара БПЛА также поврежден автомобиль.