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В белгородском хуторе из-за взрыва FPV-дрона пострадал подросток

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять округов были атакованы беспилотниками, есть пострадавший, сообщил оперштаб региона.

"За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который пострадал при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа. В детской областной клинической больнице у него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи он отпущен домой", - говорится в сообщении.

В Грайвороне в результате взрыва дрона повреждены стекло автомобиля, фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Косилово Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона посечены фасад, забор частного дома и хозпостройка.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атак дронов пробита кровля частного дома, еще одно домовладение уничтожено огнем.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа после детонации дрона сгорел частный дом.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты окна, посечен забор частного дома, а также получил повреждения автомобиль.

Октябрьский Илек-Пеньковка Грайворон Белгородский округ Белгородская область Шебекинский округ Новая Таволжанка
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