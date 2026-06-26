В белгородском хуторе из-за взрыва FPV-дрона пострадал подросток

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области пять округов были атакованы беспилотниками, есть пострадавший, сообщил оперштаб региона.

"За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который пострадал при детонации FPV-дрона в хуторе Никольский Ракитянского округа. В детской областной клинической больнице у него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи он отпущен домой", - говорится в сообщении.

В Грайвороне в результате взрыва дрона повреждены стекло автомобиля, фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Косилово Грайворонского округа в результате удара FPV-дрона посечены фасад, забор частного дома и хозпостройка.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа из-за атак дронов пробита кровля частного дома, еще одно домовладение уничтожено огнем.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа после детонации дрона сгорел частный дом.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты окна, посечен забор частного дома, а также получил повреждения автомобиль.