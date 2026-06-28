Второй этап предвыборного съезда "Единой России" состоится 22 августа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вторая часть съезда "Единой России", предваряющего выборы в Госдуму, состоится 22 августа, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"У нас есть еще целый ряд важнейших вопросов, включая программу, ради которой мы и соберемся 22 августа текущего года", - сказал Медведев на первой части съезда в воскресенье.

На этом этапе были утверждены два списка кандидатов, с которыми "Единая Россия" пойдет на выборы в Госдуму: федеральный и по одномандатным округам.

Во главе федерального списка утверждены кандидатуры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы "Юнармии" Владислава Головина и журналиста Евгения Поддубного.

В целом списки сформированы по результатам предварительного голосования "Единой России". Вместе с тем на съезде в него были внесены дополнительные кандидатуры. Так, бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала кандидатом "Единой России" на выборах депутатов Госдумы по региональной группе номер 57, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Савельев вошел в федеральный список кандидатов в Госдуму от "Единой России" по региональной группе 38 по Московской области.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в Единый день голосования запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.