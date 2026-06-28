Москалькова пойдет на выборы в Думу как кандидат "Единой России" от новых территорий

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший омбудсмен РФ Татьяна Москалькова станет кандидатом "Единой России" на выборах депутатов Госдумы от новых территорий, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"Региональная группа номер 57: Водолацкий Виктор Петрович, Москалькова Татьяна Николаевна, Никонов Вячеслав Алексеевич", - сказал он на оглашении списка кандидатов на заседании съезда партии в Москве в воскресенье.

Данная группа и несколько других кандидатов идут на выборы от Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Москалькова была уполномоченным по правам человека в России с 2016 по 2026 год. В настоящее время этот пост занимает экс-депутат от "Справедливой России" Яна Лантратова.

Кроме того, вице-премьер Виталий Савельев вошел в список кандидатов в Госдуму от "Единой России".

Якушев озвучил фамилию Савельева, перечисляя кандидатов на включение в бюллетень для тайного голосования по выдвижению федерального списка кандидатов в Госдуму по региональной группе 38 по Московской области.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В целом в ходе этой же кампании планируется заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня. Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.