Военные РФ за сутки уничтожили 126 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения СВО 126 пунктов управления БПЛА и несколько станций спутниковой связи Starlink украинской армии, сообщили в понедельник официальные представители группировок российских войск.

"Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, в течение суток уничтожены 38 пунктов управления БПЛА и шесть наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов информировал об уничтожены 38 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев сообщил о поражении пяти пунктов управления БПЛА украинской армии.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено три терминала Starlink и девять НРТК противника, сказал он.