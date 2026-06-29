Поиск

Военные РФ за сутки уничтожили 126 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения СВО 126 пунктов управления БПЛА и несколько станций спутниковой связи Starlink украинской армии, сообщили в понедельник официальные представители группировок российских войск.

"Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, в течение суток уничтожены 38 пунктов управления БПЛА и шесть наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов информировал об уничтожены 38 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев сообщил о поражении пяти пунктов управления БПЛА украинской армии.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено три терминала Starlink и девять НРТК противника, сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Внуково снова работает по согласованию

 Внуково снова работает по согласованию

Путин заявил, что Киев заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

Президент РФ считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске

Энергетические объекты повреждены в Запорожской области после атаки ВСУ

Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера после "горячей фазы" на иранском треке

Путин сообщил, что на встрече в Анкоридже обсуждались компромиссы

 Путин сообщил, что на встрече в Анкоридже обсуждались компромиссы

Мишустин участвовал в переговорах президентов РФ и Белоруссии

Путин сомневается, что европейские лидеры повлияли на позицию Трампа по Украине

Путин исключил ограничение боевых действий в ходе СВО четырьмя регионами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2870 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов