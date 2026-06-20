В группировке войск "Запад" заявили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" за минувшие сутки заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне спецоперации, сообщили в пресс-центре группировки в субботу.

"Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Студенок, Ковалевки, Васильевки, Грушевки и Яцковки", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его данным, в зоне ответственности группировки за сутки уничтожено до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, пять станций радиоэлектронной борьбы, 55 пунктов управления БПЛА и 78 беспилотников самолетного типа ВСУ.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровское, Отришки, Просяное, Малиновка, Водяное, Новое Поле и Мечетное", - сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

В течение суток армия Украины потеряла здесь более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, склад беспилотных летательных аппаратов, семь автомобилей, 52 беспилотника самолетного типа и 26 пунктов управления беспилотной авиацией, проинформировал Герасимов.

По словам начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука, за сутки подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад национальной гвардии в районах Тарасовки, Сергеевки, Ивановки, Гавриловки, Красноярского и Грузского.

Всего в зоне ответственности группировки уничтожено свыше 300 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и самоходная артиллерийская установка, сообщил Савчук.

Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Бачевска и Новой Сечи в Сумской области, сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александровка и Терновое", - сообщил Межевых.

По его информации, за сутки группировкой уничтожено свыше 225 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, 33 пункта управления БПЛА, 278 беспилотников самолетного типа, 63 тяжелых боевых дрона R18.

Согласно данным представителя "Южной" группировки Вадима Астафьева, в течение суток группировка нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Стародубовки, Высокой Ивановки, Славянска и Дружковки.

"На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, восемь наземных робототехнических комплексов, поражено три пункта управления БПЛА, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

Он сообщил, что в полосе ответственности группировки украинская армия потеряла более 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Группировкой "Днепр" за сутки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Орехова и Преображенки, проинформировал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

"Потери ВСУ за сутки в живой силе составили до 40 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы", - сказал он.