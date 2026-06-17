Более 100 украинских пунктов управления дронами уничтожено в зоне СВО за сутки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении в течение минувших суток в зоне спецоперации 101 пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины.

"Вскрыт и уничтожен 51 пункт управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По информации представителя группировки войск "Север" Василия Межевых, в зоне ответственности группировки уничтожено 33 таких пункта, а также 136 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона R18 ВСУ.

Подразделениями группировки "Восток" ликвидировано 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных роботизированных комплексов, поражено пять пунктов управления БПЛА, а также 23 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.