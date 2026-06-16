В "Южной" группировке заявили о поражении 30 блиндажей и укрытий ВСУ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Войска беспилотных систем нанесли удары по позициям украинской армии в районе Краматорска, Славянска и Константиновки, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев во вторник.

"Поражены два пункта управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

По его словам, беспилотниками уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink и четыре наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Сбиты 10 украинских беспилотников, сказал Астафьев.