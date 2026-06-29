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Отели в Крыму стараются обеспечить отдых туристам, несмотря на трудности

В "Турплатформе" сообщили, что на ближайшие заезды аннулировано 70% ранее забронированных туров

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Отели Крыма работают штатно: нет проблем с доставкой продовольствия, во время отключения электричества работают генераторы, тем не менее, туроператоры фиксируют существенное снижение числа бронирований и аннуляции туров, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Отели работают, с подвозом продуктов проблем нет, но электричество во многих частях полуострова точечно отключают на 3-7 часов. Отели вынуждены использовать генераторы. Ситуация в целом сложная, но люди приехали, отдыхают, отели изыскивают возможности для оказания качественных услуг. Правительство обещает стабилизировать ситуацию в течение двух-трех недель", - сказал эксперт РСТ, директор крымского туроператора "Турэтно" Андрей Пылов.

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Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин подтвердил, что отели работают, с продуктами питания проблем нет.

"Из-за отключений электричества отели переходят на собственную генерацию. Есть ограничения по доступности топлива. Туристы в Крыму есть, но на ближайшие заезды аннулировано 70% ранее забронированных туров", - подтвердил он.

Как сказал директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, до начала кризиса отели сети были загружены на 100%, сейчас - примерно на 65%.

"Когда начались проблемы с бензином, был резкий спад бронирований - на 30%, затем опять начался небольшой рост, так что отдыхающие есть. Основные проблемы сейчас с электричеством практически во всех районах полуострова, тем не менее, с жизнеобеспечением все нормально, продовольствие поступает без перебоев", - уточнил он.

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По словам Высоканова, правительство Крыма пообещало оказать помощь туриндустрии. Пылов также сообщил, что эти вопросы в правительстве обсуждаются. Главная проблема - резкое падение объема новых бронирований на фоне топливного и энергетического кризиса и одновременно необходимость вернуть средства за аннулированные путевки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 23 июня сообщил, что правительство РФ совместно с Минобороны реализует меры защиты транспортного сообщения с Крымом, кроме того, проработаны меры господдержки туротрасли полуострова.

Ранее РСТ обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой начать разработку комплексных мер поддержки турбизнеса Крыма. По данным объединения, за период с 9 по 22 июня объем бронирований сократился на 58% относительно аналогичного периода 2025 года.

Крым РСТ
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