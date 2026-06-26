АТОР сообщила о нахождении в Крыму от 150 до 200 тысяч туристов

Примерно 80% из них приехал на полуостров на своих машинах и могут уехать в любое время, считают туроператоры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Крыму сейчас отдыхают около 150-200 тысяч туристов, из которых организованных - не более 30-40 тысяч, сообщила Ассоциация туроператоров России в связи со введением в республике ЧС регионального характера.

"В настоящий момент, по оценке аналитиков АТОР, на Крымском полуострове находится порядка 150-200 тысяч туристов, из которых организованных не более 30-40 тысяч. Организованные туристы находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. В АТОР непрерывно мониторят обстановку с туристами на полуострове", - говорится в сообщении.

Примерно 80% туристов в Крым приехали на личных автомобилях, по желанию они могут прервать свой отдых в любое время и уехать самостоятельно.

"Туристы, которые приехали в Крым на поезде и желают прервать свой отдых ранее оговоренных сроков, могут воспользоваться поездами компании "Гранд Сервис Экспресс" из Керчи", - сообщает АТОР.

Как напоминают туроператоры, при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику организаций для спасательных работ.

"Может быть ограничен или полностью запрещен въезд и нахождение людей на территории, где произошла ЧС. В случае угрозы жизни может быть объявлена обязательная эвакуация в безопасные районы с предоставлением временного жилья. Посещение отдельных прибрежных зон и лесных массивов может быть ограничено из-за мер безопасности", - отмечается в сообщении.