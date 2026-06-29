Белоусов заявил, что эффективность войск беспилотных систем в три раза выше обычных расчетов

Министр обороны России Андрей Белоусов Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о росте эффективности войск беспилотных систем в зоне специальной военной операции.

"В войсках беспилотных систем - там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения. Вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, примерно, по данным DC (специальное программное обеспечение), в три раза выше, чем у обычных расчетов", - сказал Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Кадры встречи в понедельник распространило Минобороны РФ.

Белоусов заявил, что несколько раз увеличивалось финансирование технико-эксплуатационных частей, чтобы они могли закупать необходимые комплектующие для доработки техники.

"Практически в каждой более-менее крупной части, уж в дивизиях-то точно, в технико-эксплуатационных частях эта работа налажена на потоке. Более того, мы поддерживаем, и я уже за свою бытность министром дважды увеличивал финансирование технико-эксплуатационных частей именно для того, чтобы они закупали комплектующие, запчасти, 3D-принтеры, расходные материалы для того, чтобы делать, дорабатывать под себя, дорабатывать технику, которая им приходит. Это абсолютно нормальная история. А что касается НРТК (наземных робототехнических комплексов), то она еще и необходимая", - сказал Белоусов.