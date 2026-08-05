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Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ

Путин назначил командующего войсками беспилотных систем РФ
Денис Лямин (слева) во время встречи Владимира Путина с руководством Министерства обороны РФ
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем ВС РФ, сообщил президент Владимир Путин.

"Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск - войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - сказал Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.

"Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем", - сообщил президент РФ.

Владимир Путин ВС РФ
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