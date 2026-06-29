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В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ сократилась вчетверо

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Славянске-на-Кубани площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе сократилась в четыре раза, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Площадь пожара на Славянском НПЗ с момента начала возгорания сократилась в четыре раза. На месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков БПЛА утром 28 июня. Какова была его площадь изначально, не уточнялось.

Днем 29 июня глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что площадь пожара уменьшилась вдвое.

Роман Синяговский Краснодарский край Славянский НПЗ Славянск-на-Кубани
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