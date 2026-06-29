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Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что "экстренного всплеска" цен на авиакеросин нет

Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что "экстренного всплеска" цен на авиакеросин нет
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на сегодняшний день не фиксирует "экстренного всплеска" цен на авиакеросин, пока что рост затрат группы по этой статье расходов - на уровне 7% в годовом сравнении, как уже озвучивалось ранее, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

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"С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было", - сказал он журналистам.

"С точки зрения перекладывания (допрасходов из-за топлива - ИФ) в цену билета - как и ранее говорил, работаем в инфляционных коридорах. Эту задачу сохранили перед собой. Отмечу, что текущая экономика ("Аэрофлота" - ИФ) нам позволяет это делать. Поэтому не ожидаем никаких всплесков с точки зрения роста цен", - добавил глава компании.

Группа "Аэрофлот" обеспечена топливом по всей своей маршрутной сети, при этом отмечает рост расходов по этой статье с начала года примерно на 7%, заявлял Александровский в начале июня.

События на Ближнем Востоке спровоцировали рост стоимости авиатоплива в мире, на российском рынке это отразилось в меньшей степени, заявил первый замглавы "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"В России работает механизм топливного демпфера, и мы по итогам первого квартала получили около 12 млрд рублей возмещения данных расходов, - отметил он, выступая на годовом собрании акционеров компании в понедельник. - И то, что мы сейчас видим, все прессу читают, вопрос с (Ормузским - ИФ) проливом, так или иначе решается. И мы, надеюсь, в ближайшее время вернемся к тем уровням (стоимости топлива - ИФ), которые более комфортны для авиакомпаний".

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина. Дефицит авиакеросина в России в настоящее время отсутствует, комментировал ситуацию глава Минтранса Андрей Никитин.

Аэрофлот Сергей Александровский
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