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Глава Минтранса назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с авиационным топливом в России на сегодняшний день контролируемая, считает глава Минтранса Андрей Никитин.

"Ситуация с авиатопливом на сегодня контролируемая. Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем ежедневную работу в этом направлении, - сказал он журналистам. - На сегодня критических рисков здесь не видим".

Правительство с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в правительстве.

Андрей Никитин Минтранс Правительство
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