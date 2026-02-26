Кабмин подготовит предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению условий льготной ипотеки для семей с детьми, предоставив им возможность приобретать жилье на вторичном рынке в старых домах в городах с низким объемом строительства жилья, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ в целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам его пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года.

Предложения должны быть представлены до 30 марта.

Кроме того, глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.