Предложения о привязке ставки семейной ипотеки к числу детей проработают до июля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать предложения о дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщила пресс-служба правительства. Это одно из поручений, сформулированных после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Семейная ипотека - самая массовая программа льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тысяч человек в регионах с низким объемом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.

Правительство, ЦБ и "ДОМ.РФ" по поручению президента до 1 июня должны подготовить предложения по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье. Кроме того, президент поручил представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, а также по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

В середине марта стало известно, что Минфин обсуждает увеличение лимита кредита по семейной ипотеке до 18 млн рублей с 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов лимит может быть увеличен до 9 млн рублей с 6 млн рублей. Минфин обсуждает разные варианты модификации программы семейной ипотеки, в том числе повышение лимитов, заявил журналистам 23 марта замглавы ведомства Иван Чебесков.

"Мы сейчас просчитываем, прорабатываем разные варианты, в том числе правительство нас просило проработать варианты увеличения лимитов для определенных регионов, где есть такая потребность. Мы такие запросы довольно часто получаем. В некоторых регионах, мы видим, такой запрос есть. Каких-то финальных вариантов я сейчас вам не смогу озвучить. Решение будет приниматься уже в правительстве. Мы лишь готовим разные варианты. Но при определенных условиях, мне кажется, это вполне может быть", - сказал Чебесков.

"Я бы сейчас не привязывался к конкретным цифрам, потому что у нас было много различных расчетов с различными цифрами. Поэтому, чтобы не вводить кого-то в заблуждение, я бы к конкретным цифрам не привязывался точно", - добавил он.

Обсуждая модификацию программы семейной ипотеки, Минфин оценивает нагрузку на бюджет и демографические стимулы, отметил Чебесков. По его словам, ведомство будет просчитывать риски очередного роста цен на новостройки в результате повышения лимитов. Кроме того, сейчас обсуждается возможность внесения других изменений в программу, в частности, внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей.

