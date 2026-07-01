Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), произошедшее в результате падения обломков БПЛА 28 июня, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянского района в своем канале в Max.

Пожар потушен в 15:30 в среду.

В борьбе с огнем, по данным ЕДДС, был задействован ресурс - к 15-му пожарно-спасательному отряду присоединились все пожарные части Краснодарского края, подразделения из Пензенской и Воронежской областей, а также пожарные поезда Северокавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

Как сообщалось, 28 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов, произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. Один человек погиб.