Уровень радионуклидов в акватории юга Сахалина после сбросов с АЭС "Фукусима-1" остается в норме

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Исследования содержания радионуклидов в воде залива Анива (Охотское море) на юге Сахалина провели специалисты Сахалинского государственного университета совместно с коллегами из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, сообщает пресс-служба СахГУ во вторник.

По ее данным, "фукусимского следа" в пробах из залива Анива не выявлено, радиационная обстановка в акватории юга Сахалина остается в пределах естественного фона.

"Пока можно вздохнуть спокойно. Научные факты говорят о том, что воды у Сахалина чисты (относительно содержания трития), а их состояние определяется дождями и снегом, а не далекими японскими водами", - цитирует пресс-служба заведующего научно-исследовательской лабораторией радиоэкологического мониторинга и охраны Арктических экосистем СахГУ Эдуарда Токаря.

Комплексное исследование на содержание трития (радиоактивного изотопа водорода) в атмосферных осадках и в прибрежных водах залива Анива прошли в рамках государственного задания.

По словам Токаря, такие исследования в рамках регулярного мониторинга продолжатся с удвоенной частотой отбора проб, включая и другие районы побережья острова, чтобы "создать полноценную "карту здоровья" прибрежных вод Сахалина".

"Учитывая, что сбросы с Фукусимы продолжатся в течение следующих 30 лет, такие долгосрочные наблюдения становятся не просто научным интересом, а жизненной необходимостью для всего Тихоокеанского региона", - отмечает пресс-служба.

Двойной подход исследований (отслеживание трития в морской воде и в атмосферных осадках) позволил ученым не просто зафиксировать концентрацию изотопа, а выявить его источники, "доказав, что сезонные колебания обусловлены местными гидрометеорологическими процессами (дождями и таянием снегов), а не трансокеанским переносом с Фукусимы".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.