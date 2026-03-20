Уровень радиации в Японском море после сбросов с АЭС "Фукусима-1" остается в норме

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Первые в этом году исследования содержания радионуклидов в воде и рыбе из Японского моря, проведенные в связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима-1", показали соответствие проб нормативам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"В текущем году было исследовано 16 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сказал собеседник агентства.

Мониторинг удельной активности трития в пробах морской воды в акватории Японского моря проводится для оценки фоновых значений содержания трития. Также специалисты контролируют содержание цезия-137 и стронция-90 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска).

Как сообщалось, за весь период наблюдений за уровнем трития в морской воде с 2023 года специалисты исследовали 107 проб. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года.

Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция90 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, навага, тихоокеанский лосось, треска, также водоросли, ламинарии). В 2025 году было исследовано 162 образца. Уровень содержания радионуклидов не превышал гигиенических нормативов.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.