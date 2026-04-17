Роспотребнадзор в Приморье усилил мониторинг контроля трития после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Новые точки контроля для мониторинга содержания трития в связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима-1" появились в Приморском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"В первом квартале 2026 года проведена оптимизация мониторинговых точек контроля трития: добавлены четыре новые точки. Это морская акватория Тернейского района, река Серебрянка в районе поселка Терней, река Первая речка и озеро Чан во Владивостоке", - уточнили в пресс-службе.

Таким образом мониторинг для оценки фоновых значений содержания трития в Приморском крае сейчас проводится в пяти точках.

Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В этом году исследовано 24 образца. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.

Как сообщалось, за весь период наблюдений за уровнем трития в морской воде с 2023 года специалисты исследовали более ста проб. Содержание трития в динамике остается на уровне летнего периода 2023 года.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.

Владивосток Приморье Роспотребнадзор АЭС "Фукусима-1"
