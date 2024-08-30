Ученые РАН заверили, что уровень трития в океане после сбросов с "Фукусимы-1" не опасен

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Превышение содержания трития в морской воде, выявленное российскими учеными по итогам экспедиции по оценке содержания радионуклидов в Тихом океане из-за сбросов вод с аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет угрозы. Об этом сообщил Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН.

"Анализы первых 12 проб на содержание трития в поверхностном слое океана показали, что к востоку от Японии в зоне от Южных Курил на севере до субтропических вод на юге его содержание изменяется от 0,40 до 0,78 тритиевой единицы. При этом наибольшие значения обнаружены в основной ветви Куросио и около Южных Курил. Это несколько повышенные концентрации, но практически близкие к естественному фону, и не должны вызывать опасений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ученых, исследования радиоэкологического состояния морских акваторий Дальнего Востока, включая район к востоку от Японии, проведенные лабораторией ядерной океанологии ТОИ в 2022-2024 годах, показывают, что уровень содержания трития в морской воде не представляет угрозы. Он близок к естественному фону и составляет около 1 тритиевой единицы.

"Таким образом, зарегистрированное сейчас в океане среднее содержание трития в десятки тысяч раз ниже, чем допустимая норма", - заверяют специалисты.

Выловленные на Дальнем Востоке рыба и морепродукты также не представляют опасности.

"Даже если рыба получит всю возможную дозу трития около слива, то он вскоре выйдет из ее организма. Но наиболее ценные виды рыб, лососевые нагуливаются далеко от Фукусимы на огромных просторах Тихого океана, где концентрации трития ничтожно малы. Кроме того, зона вблизи АЭС огорожена защитными сетками, чтобы исключить попадание донных рыб, обитающих в том месте", - говорится в сообщении.

Ученые подчеркивают, что качество морских продуктов контролирует Роспотребнадзор, пока никаких тревожных сигналов не поступало.

По результатам исследований радиоцезия в рыбах, кальмарах и планктоне в районах традиционного российского промысла у Курильских островов, проведенных ТОИ ДВО РАН в 2012 году после аварии на АЭС, было установлено, что содержание радиоизотопов в тканях морских организмов повышено, но было примерно в тысячу раз меньше нормы радиационной безопасности. То есть даже после попадания в океан неочищенной воды, аварийно использованной для охлаждения реактора в марте 2011 года, морепродукты в российских водах безопасны.

В то же время ученые отмечают, что мониторинг океанских вод к востоку от Японии и в рыболовных районах, представляющих интерес для России, будет необходим на протяжении еще достаточно длительного времени, поскольку сбросы с АЭС "Фукусима" планируется продолжать.

Как сообщалось, в июне-июле была проведена научная экспедиция на НИС "Академик Опарин" по оценке содержания радионуклидов в Тихом океане в связи с продолжающимся сливом вод с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Были проведены измерения в Японском и Охотском морях, в акватории Тихого океана к востоку от Японии, а также от восточного побережья острова Сахалин на севере до основной ветви течения Куросио и субтропических вод на юге.

За полтора месяца ученые обследовали основную ветвь Куросио, отделяющиеся от нее на юг и на север крупные вихревые образования, район взаимодействия течений Куросио и Ойясио, представляющий наибольший интерес с точки зрения безопасности российской рыболовной зоны около Курил.

Ученые собрали для исследований более 120 тонн проб морской воды с различных глубин. Кроме трития запланировано провести оценку содержания и других радиоизотопов – цезия, стронция, бериллия, радия, свинца. Лабораторный анализ первых проб подтвердил, что содержание цезия-137 в океане было значительно меньше допустимой нормы и в 2-50 раз меньше, чем это было в 2012 году.

Также сообщалось, что анализы первых проб воды, полученных в экспедиции, показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, а также в районе Южных Курильских островов.

В настоящее время в акватории Курильских островов и южной части Охотского моря работает новая экспедиция на научно-исследовательском судне "Профессор Гагаринский".