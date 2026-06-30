Режим временного ограничения электроснабжения вводят в Севастополе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Графики ограничения электроснабжения вводят в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев во вторник.

"По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе с 10:00 до 12:00 вводится режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, графики ввели для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя.

Ограничение распространяется на улицы в нескольких районах города.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.