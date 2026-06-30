ЦБ РФ изменил порядок определения расходов на ремонт по ОСАГО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, говорится в сообщении регулятора. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года.

Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение трех месяцев.

По прогнозу ЦБ, в результате нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.

Так, согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться на основе рыночных цен без учета скидок.

Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования - уплотнители, наклейки и т.д. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит - не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали, указывает ЦБ.