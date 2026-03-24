МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - МВД не имеет технической возможности выносить штрафы автомобилистам за несоблюдение требований об использовании полиса ОСАГО по автоматическим комплексам фото- и видеофиксации, заявила представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП , на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о возможности правоприменительной практики с помощью данных комплексов.

В России вступил в силу федеральный закон, которым предусмотрен запрет на повторное вынесение штрафа об отсутствии полиса ОСАГО (ст. 12.37 КоАП) в отношении водителя, если с момента первого нарушения прошло менее 24 часов.

"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности, в ходе несения службы на дорогах", - подчеркнула представитель полиции.

Она напомнила, что в настоящее время автомобилисты имеют возможность предъявлять для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе.