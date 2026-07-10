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Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля

Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля
Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, утвержденный Банком России, а также изменения в Единую методику восстановительного ремонта Российского союза автостраховщиков (РСА) вступят в силу 11 июля, сообщает РСА.

Обновленные правила начнут применяться при актуализации справочников РСА, начиная со следующей версии справочников средней стоимости запчастей и работ по авторемонту - с 19 сентября.

Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчасти теперь не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок, уточнили в союзе. Эти корректировки были учтены РСА.

Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования - уплотнители, наклейки и так далее: расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.

В результате нововведений РСА ожидает рост средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и плавное подорожание полиса ОСАГО.

"Конечно, по отдельным маркам машин, у которых запасные части поставляются более сложным способом, отсечётся заметная часть низких цен на неоригинальные запасные части. По таким деталям может быть рост средней стоимости даже на 30-40%", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев, его слова приведены в сообщении союза.

Он подчеркнул, что страховщики поддерживают нововведение ЦБ и считают правильным вектор на постепенное повышение нижней границы стоимости запасных частей.

ОСАГО Евгений Уфимцев РСА
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