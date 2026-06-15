Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за I квартал составил 98%

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за I квартал 2026 года составил 98%, сообщил Банк России. При превышении значения коэффициента в 100% деятельность по ОСАГО становится заведомо убыточной для страховщиков.

ЦБ будет ежеквартально раскрывать значения коэффициента убыточности по ОСАГО и формирующих его показателей, он показывает соотношение между страховыми премиями и выплатами, включая связанные с выплатами расходы.

При расчете коэффициента, помимо произведенных страховых выплат, учитываются страховые резервы, которые компании формируют для будущих выплат, а также расходы на урегулирование убытков. К последним относятся доплаты страхового возмещения по досудебным претензиям, судебные выплаты и издержки, в том числе на дела по мошенническим заявлениям, а также оплата осмотров транспортных средств и проведения независимых экспертиз.

Кроме того, для функционирования системы ОСАГО страховщики обязаны производить отчисления, например, в компенсационные фонды. Из средств таких фондов потерпевшие получают выплаты в отдельных случаях - в частности, если у страховщика отозвана лицензия или виновник ДТП неизвестен. При этом в расчете коэффициента не учитываются некоторые расходы страховщиков - например, комиссионные выплаты посредникам (агентам, автодилерам и так далее), помогающим привлекать новых клиентов.

"Публикация этих финансовых показателей направлена на повышение прозрачности ОСАГО, это дает рынку и потребителям представление о прибыльности или убыточности ОСАГО", - отмечает ЦБ.

По данным Банка России, премии российских страховщиков по ОСАГО за вычетом возвратов в январе-марте 2026 года сложились в размере 75,297 млрд рублей, страховые выплаты и расходы на урегулирование убытков - в размере 62,176 млрд рублей (83% от страховой премии). Изменение величины страховых резервов, сформированных для выплат пострадавшим по неурегулированным на отчетную дату (в т.ч. будущим) страховым случаям, составило 10,089 млрд рублей (13% от страховой выплаты). Обязательные отчисления составили 1,419 млрд рублей (2%). Таким образом, коэффициент убыточности по доглворам ОСАГО по итогам I квартала составил 98%.