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В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну

В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну
Фото: Иван Тимошенко/РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Предложена схема реализации пилотируемых полетов на Луну с использованием парных пусков различных ракет-носителей, исследования показали возможность выполнения полноценной пилотируемой лунной программы, говорится в годовом отчете ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Анализ энергетических возможностей, надежности и безопасности полетов по предлагаемой схеме показал возможность выполнения полноценной пилотируемой лунной программы, включая первую экспедицию на поверхность, последующее развертывание и обслуживание Лунной базы", - сообщается в отчете.

Согласно документу, также проводились оценки возможности использования Российской орбитальной станции (РОС) и ее элементов в части подготовки отработки технологий пилотируемой лунной и межпланетной программ.

Кроме того, проведены оценки возможности создания ракетно-космического комплекса с лунным взлетно-посадочным кораблем.

"Проведены проектные оценки возможности реализации пилотируемой лунной программы Российской Федерации в ближайшие 10 лет с обеспечением минимизации затрат, сроков и технических рисков создания составных частей космического комплекса", - сказано в отчете.

Из документа следует, что для реализации данной программы необходимо использовать имеющийся материально-технический и проектно-конструкторский задел. А также обеспечить координацию проводимых и запланированных опытно-конструкторских работ, а при создании новых технических средств обеспечить их универсальность и возможность широкого прикладного использования.

"В 2025 году выполнялись работы по созданию научно-технического задела в обеспечение создания шлюзового отсека и других СЧ (составных частей - ИФ) лунных ПКА (пилотируемых космических аппаратов - ИФ)", - говорится в документе.

В нем сообщается, что в 2025 году были разработаны предложения по вариантам проектного облика шлюзового отсека и элементов лунной базы, а также проработаны вопросы совместного использования лунохода и модуля лунной базы.

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