Что произошло за день: суббота, 15 августа

Последствия атаки на Самарскую область, археологическое открытие в Суздале и победы российских гимнасток

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД России запросил в США и Турции разъяснения в связи с обнародованной конгрессом информацией о планах поставок американо-турецких вооружений Киеву.

- Промышленная инфраструктура Самары получила локальные повреждения в результате массированной ракетной атаки на регион.

- Более 1 700 беспилотников летели в сторону московского региона с 8 по 15 августа, 123 дрона уничтожены на подлете к столице, рассказал Сергей Собянин.

- В Крыму расширили льготную ставку аренды госимущества на самозанятых и физлиц. Они также освобождаются от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

- Один российский турист погиб, двое получили тяжелые травмы в ДТП во Вьетнаме, сообщил Российский союз туриндустрии. Россияне находились в экскурсионном автобусе, который врезался в грузовик, остановившийся на аварийной полосе.

- Археологи обнаружили в окрестностях Суздаля редкую гробницу X века. Как рассказали в Институте археологии РАН, в камере был похоронен знатный и богатый мужчина, его боевой конь и собака. По мнению ученых, эта находка побудит "историков полностью пересмотреть время появления военно-административной элиты на северо-востоке Руси".

- Российские спортсменки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. В свою очередь Ангелина Мельникова выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке.