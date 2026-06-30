Поиск

Российские военные нанесли удары по опорам ЛЭП в районе Запорожья

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"В результате ударов по опорам ЛЭП 154 кВ в районе н.п. Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятий, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, удары наносились беспилотниками "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Визовый центр Франции в РФ изменит правила подачи документов с 15 июля

Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

 Мединский считает возможным объединить экзамены по обществознанию и истории

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

 Разноцветные бананы начали выращивать в Сочи

Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну

 В РКК "Энергия" предложили схему парных пусков для пилотируемых полетов на Луну

Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию

В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

 Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10207 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов