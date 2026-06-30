Российские военные нанесли удары по опорам ЛЭП в районе Запорожья

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" по опорам ЛЭП 154 кВ в районе города Запорожье, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"В результате ударов по опорам ЛЭП 154 кВ в районе н.п. Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятий, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, удары наносились беспилотниками "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер".