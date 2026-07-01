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"Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

"Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс Такси" ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Компания отмечает, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Однако, как признает "Яндекс Такси", в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно.

"В сервисе для водителей "Яндекс Про" скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках", - добавляют в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом. Сама ситуация, по данным издания, привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения.

Яндекс Такси
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