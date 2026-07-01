Потребность в гражданских судах в РФ до 2035 г. оценивается в 1,3 тыс. единиц

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Текущая оценка потребности РФ в новых гражданских судах, включая грузовой и пассажирский флот, до 2035 года составляет 1 тыс. 300 единиц, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, выступая на отраслевом форуме "Река".

Он отметил, что данные оценки основаны как на существующих контактах, так и на перспективных пожеланиях судостроительной отрасли, и являются приблизительными.

"В целом у нас есть на сегодняшний день сформированный, вы знаете, многие коллеги знакомы, перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года. Конечно, с одной стороны, он носит достаточно ориентировочный характер. Имеется в виду, что туда включены и законтрактованные суда, и те, которые предполагаются к контрактации, и те, потребности в которых судовладельцы на сегодняшний день заявляют, то есть, условно говоря, можно сказать, какие-то "хотелки". Но тем не менее в общем потребность такая обозначена до 2035 года в размере 1300 новых судов", - сказал чиновник.

Ранее в апреле Минпромторг приводил данные по оценочной потребности РФ до 2035 года в пассажирских судах: она составляет 484 единицы (в том числе 39 круизных судов, 297 прогулочных судов и катамаранов, 148 рейсовых и скоростных судов).

Каримов сообщил, что на сегодняшний день текущий портфель уже законтрактованных заказов составляет 160 судов.

"Это то, что на сегодняшний день размещено в заказах на верфях. Их структура, собственно, отражает также приоритеты отрасли: почти половина - это "грузовики", 70 (судов - ИФ), 15 грузовых несамоходных и порядка 60 пассажирских судов, из них треть - это электросуда, и 17 земснарядов. Также отмечу тот самый узкий сегмент по круизникам. У нас в работе уже девять круизных судов, включая проекты для Енисея, Байкала и межрегиональных маршрутов", - перечислил он.