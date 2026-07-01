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Совфед одобрил расширение сферы действия ипотечных каникул для семей с детьми

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении сферы действия ипотечных каникул. Заемщик сможет получить льготный период по ипотечному кредиту на срок до 18 месяцев независимо от своего финансового состояния при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей.

Сейчас взять такие каникулы в связи с пополнением в семье можно только в рамках общего основания о росте числа иждивенцев и лишь при одновременном падении дохода и высокой долговой нагрузке.

Поправки вводят в закон общее понятие "особые обстоятельства заемщика" вместо "трудной жизненной ситуации". Перечень обстоятельств, дающих право на каникулы, сохраняется, к нему добавляется рождение (усыновление) второго и последующих детей. Это отдельное основание, по которому подтверждать снижение дохода не нужно.

Отдельного основания для первого ребенка в одобренном законе нет. Каникулы при его рождении по-прежнему доступны только через прежнее правило - с проверкой падения дохода.

Льготный период по новому основанию составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится полтора года. Для оформления каникул заемщик должен будет представить свидетельство о рождении каждого ребенка либо удостоверение о статусе многодетной семьи, а при усыновлении - свидетельство об усыновлении.

С седьмого по 18-й месяц каникул на остаток основного долга начисляются проценты по ставке, действовавшей до начала льготного периода, их сумма фиксируется по окончании каникул, и заемщик платит ее после того, как погасит отложенные за время каникул платежи.

Заемщик сможет прекратить каникулы досрочно в любой момент, уведомив кредитора.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. и будет распространяться на кредиты (займы), оформленные до этой даты.

Совет Федерации
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