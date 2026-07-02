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Средства ПВО уничтожили за сутки 631 дрон

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 631 украинский беспилотник, нанесли удары по связанным с ВСУ транспортным объектам, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявило министерство.

По его информации, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 153 районах.

Минобороны РФ
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