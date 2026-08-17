Зампред "Яблока" Лев Шлосберг получил 11 лет и 1 месяц колонии

Псковский городской суд признал его виновным в распространении фейков и дискредитации ВС РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Псковский городской суд признал виновным заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (включен в РФ в реестр иностранных агентов) в распространении фейков и дискредитации ВС РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Обвинение запросило политику 12 лет и 1 месяц лишения свободы по объединенному уголовному делу.

Путем сложения наказаний Шлосберг приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дело расследовалось по двум статьям Уголовного кодекса - по ч. 1 ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Основанием для возбуждения дела стал репост публикации обложки газеты Daily Mirror в телеграм-канале, сделанный в феврале 2022 года, и размещенный в "Одноклассниках" ролик с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (включен в РФ в реестр иноагентов), которые проходили на канале "Живой гвоздь".

Ранее Шлосберг был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. 5 ноября 2025 года мировой суд в Пскове приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" к 420 часам общественных работ.

9 декабря прошлого года Шлосберг был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.