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В Белгородской области в результате удара БПЛА по грузовику ранен мужчина

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В селе Солдатское Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по грузовику, ранен мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспорт посечен осколками", - говорится в сообщении.

В селе Дмитриевка Ракитянского округа от удара дрона повреждена спецтехника. В хуторе Добрино от детонации дрона в частном доме пробита крыша.

В селе Николаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома. В поселке Октябрьский вследствие ударов дронов повреждены окна двух частных домов и автомобиль.

"В Грайворонском округе в селе Дорогощь при детонации дронов повреждены техническое сооружение, фасад коммерческого объекта и два автомобиля. Одна из машин загорелась - возгорание потушено. В городе Грайворон от атаки FPV-дрона посечен фасад коммерческого здания. В селе Гора-Подол при детонации дрона повреждено остекление технического помещения", - информирует оперштаб.

В поселке Красная Яруга вследствие удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. В хуторе Вязовской Краснояружского округа частный дом атакован дроном - пробита кровля.

В селе Березовка Борисовского округа дрон сдетонировал возле частного дома - повреждены фасад и два автомобиля.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного дома.

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Белгородская область Белгородский округ Ракитянский округ
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