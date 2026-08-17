Поиск

Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе
Фото: ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и автобуса маршрута 746 произошло около 6:20 утра на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе, сообщил Дептранс Москвы.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом, - сказано в сообщении. - Водитель перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП. Автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора".

Ранее ГАИ сообщила, что при ДТП погиб пешеход и пострадали пять пассажиров автобуса.

ГАИ Дептранс Москва Дмитровское шоссе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Большая часть атакованного БПЛА логокомплекса под Уфой уцелела

Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

 Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

Гендиректором РЭО назначен бывший глава Росагролизинга Косов

Тверской суд начнет рассматривать дело бывшего губернатора Юревича 27 августа

Индекс МосБиржи упал ниже 2100п впервые с 22 июля

 Индекс МосБиржи упал ниже 2100п впервые с 22 июля

В Москве в столкновении грузовика с автобусом погиб пешеход

В Белгородской области при ракетном обстреле погибли шесть человек

Верховный суд рассмотрит жалобу "Яблока" на снятие с выборов

Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

 Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum

Российские военные за субботу уничтожили 72 украинских беспилотника
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11202 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3516 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов