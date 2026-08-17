Дептранс Москвы назвал возможного виновника ДТП на Дмитровском шоссе

Фото: ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Столкновение грузовика и автобуса маршрута 746 произошло около 6:20 утра на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе, сообщил Дептранс Москвы.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом, - сказано в сообщении. - Водитель перевозил груз в ночную смену и продолжил дорогу после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП. Автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора".

Ранее ГАИ сообщила, что при ДТП погиб пешеход и пострадали пять пассажиров автобуса.