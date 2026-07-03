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Белгородский оперштаб сообщил о еще шести пострадавших в регионе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак пострадали еще шесть человек, сообщил оперштаб региона.

В Шебекине в результате взрыва FPV-дрона две женщины и мужчина получили осколочные ранения ног. Их всех доставили в городскую больницу, а затем переведут лечиться в Белгород.

В Новой Таволжанке при взрыве дрона мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. Он сам обратился к врачам.

В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ.

В хуторе Фищево от детонации дрона мужчина получил касательное осколочное ранение головы, лечение он продолжит амбулаторно.

Фищево Ракитное Белгородская область Новая Таволжанка
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