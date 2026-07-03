Лавров встретится в Москве с кандидатом на пост генсека ООН Родригес-Биркетт

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Москве проведет переговоры с кандидатом на пост генсека ООН, постоянным представителем Гайаны при Всемирной организации Каролин Родригес-Биркетт, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как вы знаете, это не первый кандидат, который приезжает сейчас в Москву, претендующий или претендующая на пост генерального секретаря ООН для проведения встреч с российской стороной, ознакомления со своей, условно говоря, предвыборной программой, повесткой", - сказала Захарова ранее на брифинге.