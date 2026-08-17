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Тверской суд начнет рассматривать дело бывшего губернатора Юревича 27 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы начнет рассматривать уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка 27 августа, следует из картотеки на сайте суда.

Следствие обвиняет Юревича в получении взятки (ч.6 ст.290) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК), Москалюка - в посредничестве при передаче взятки (ч.4 ст.291.1 УК).

Вопрос о подсудности уголовного дела решался в Центральном районном суде Челябинска, после чего материалы были направлены для рассмотрения по существу в Тверской районный суд Москвы.

Расследование уголовного дела завершили в марте 2026 года.

Как сообщал СКР, в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия за пределами Российской Федерации и объявлены в международный розыск, уголовное дело подлежит рассмотрению судом в их отсутствие.

По версии следствия, Юревич в период с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил от представителей предприятий дорожной отрасли взятку в сумме более 3,2 млрд рублей "за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания региональных автомобильных дорог".

С января по сентябрь 2012 года в Челябинске Юревич через посредника Москалюка получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятку в сумме 26 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

С мая 2012 года по март 2017 года Юревич "незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие - револьвер калибра 10,67 мм", которое хранил у себя дома до момента его изъятия в ходе обыска, считает следствие

На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест.

Челябинский бизнесмен Москалюк до ноября 2012 года был советником на общественных началах тогдашнего губернатора Юревича. Затем Москлюк стал фигурантом так называемого "медицинского дела" - о хищении средств по программе модернизации здравоохранения региона. По этому же делу был признан виновным в получении взяток и осужден экс-министр здравоохранения региона Тесленко, он уже отбыл срок в колонии.

Тверской суд Челябинск СКР Михаил Юревич Александр Москалюк Челябинская область
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