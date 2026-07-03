Авиакомпания "Аврора" запустила регулярные рейсы между Южно-Сахалинском и Шанхаем

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" со 2 июля начала выполнять регулярные прямые рейсы между Южно-Сахалинском и Шанхаем (Китай), сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Новый рейс открывает широкие возможности: Южно-Сахалинск теперь связан регулярными рейсами с Пекином, Шанхаем и Харбином. Для пассажиров это удобство и больше вариантов путешествий, для региона - важный шаг в развитии транспортной доступности. Событие знаковое: впервые в истории гражданской авиации Сахалин получает прямое авиасообщение с крупнейшими центрами Китая, что укрепит деловые, туристические и культурные связи", - цитирует пресс-служба генерального директора "Авроры" Константина Сухоребрика.

2 июля из Южно-Сахалинска в Шанхай вылетели первые пассажиры.

Как сообщалось, в летнем расписании полеты из Южно-Сахалинска в Шанхай будут выполняться один раз в неделю на самолете А319. Время в пути в одну сторону составит 4 часа 20 минут.

Вылет из Южно-Сахалинска по четвергам в 23:55, прибытие в Шанхай - в 01:15 по пятницам. Обратный рейс по пятницам в 02:15, прибытие в Южно-Сахалинск - в 09:15 (везде указано местное время).

Авиакомпания "Аврора" в настоящее время выполняет полеты в Китай из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Рейс в Шанхай стал девятым маршрутом на китайском направлении.

До этого времени международные рейсы из Южно-Сахалинска выполнялись в китайские города Харбин (возобновлены летом 2023 года после трехлетнего перерыва) и Пекин (с лета 2024 года). До пандемии COVID-19 из аэропорта Южно-Сахалинска выполнялись рейсы в шесть городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему и выпуску более 30 типов воздушных судов. Является базовым для авиакомпании "Аврора". С аэропортом сотрудничают восемь перевозчиков, которые осуществляют рейсы в 10 городов России и в девять населенных пунктов Сахалинской области. В 2025 году аэропорт обслужил 1,54 млн пассажиров - на 0,2% больше, чем в 2024 году.

"Аврора" - крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний" (Хабаровский край), "Якутии", "Полярных авиалиний" (оба - Якутия), "Камчатского авиапредприятия" (Камчатский край), "ЧукотАвиа" (Чукотский автономный округ).