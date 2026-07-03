Жилые дома повреждены после падения фрагментов БПЛА в Краснодарском крае

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Частные дома в Приморско-Ахтарске получили повреждения вследствие падения фрагментов беспилотников, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю в пятницу.

"В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП - подача электроэнергии не прерывалась", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавили в оперштабе.