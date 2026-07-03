Беспилотник впервые перелетел через Охотское море - между Курилами и Сахалином

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Перелет беспилотника через Охотское море удалось осуществить в Сахалинской области, БПЛА преодолел 420 км между аэродромом Менделеево на острове Кунашир (Южные Курилы) и дронопортом "Пушистый" в Корсаковском районе на юге Сахалина, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Перелет прошел по всем правилам гражданской авиации и был полностью управляемым. Историческое событие стало возможно благодаря альянсу компании ZALA, ведущего производителя беспилотников в России, и "Аврора-БАС" (дочерняя структура авиакомпании "Аврора", специализирующаяся на беспилотной авиации - ИФ)", - говорится в сообщении.

После апробирования этой технологии ее планируется широко применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства, отмечает пресс-служба.

Перелет между Курилами и Сахалином занял пять часов, все это время дрон находился под управлением внешнего пилота на земле. Использовалась уникальная система связи и навигации "Геокосмос", которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания "свой - чужой", сообщает пресс-служба.

"Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации, и оно совершилось в Сахалинской области по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании ZALA, которая испытывается именно на Сахалине", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

В прошлом году беспилотник "Аврора - БАС" совершил перелет между соседними регионами: дрон успешно прошел путь между городом Оха на севере Сахалина и Николаевском-на-Амуре Хабаровского края. По сравнению с курильским маршрутом дистанция была в четыре раза меньше, и часть полета проходила автономно, напоминает пресс-служба.

В настоящее время в Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов. С их помощью проводят мониторинг пожаров в лесах и завалов на руслах рек. Беспилотники также помогают искать пропавших людей, бороться со стихийными свалками, охранять нерестилища лосося, контролировать состояние дорог, крыш и трубопроводов.