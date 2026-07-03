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В Свердловской области за сутки от воды освободили 90 домов и 632 участка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спасателям удалось освободить от воды 90 частных домов и 632 приусадебных участка на подтопленных территориях в Свердловской области за последние сутки, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"За сутки от воды освободились 90 частных жилых домов и 632 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Свердловской области остаются затопленными 269 частных жилых и 58 дачных домов, а также 2644 приусадебных участка в 20 муниципальных образованиях. Из затопленных жилых домов эвакуировано 290 человек. В пунктах временного размещения находятся пять человек.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий дождевого паводка и оказанию помощи населению привлечено свыше 360 человек и 94 единицы техники.

Свердловская область МЧС РФ
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