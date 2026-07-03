Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики, участники рынка проявляют осторожность на фоне возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. В центре внимания инвесторов остаются геополитическая ситуация вокруг украинского конфликта и развитие событий на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2253,77 пункта (-0,1%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,7%), "Московской биржи" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "ММК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ. "Но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный", - добавила Набиуллина.

ЦБ, по ее словам, будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции, и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке. "Когда я говорю "вторичные эффекты", это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке", - сказала председатель ЦБ.

Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Все, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части экономической активности ситуация как-то идет сильно ниже нашего прогноза. Нет. Скорее всего, ситуация в экономике пока, если мы говорим в терминах роста ВВП, в рамках нашего прогноза. Более детально будем анализировать в июле", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП РФ в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%, в 2028 году - на 1,5-2,5%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: Dow Jones обновил исторический максимум, тогда как Nasdaq снизился вслед за котировками акций производителей чипов. Инвесторы оценивали статистику, касающуюся состояния рынка труда. Менее значительное повышение числа рабочих мест несколько ослабило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что оказало некоторое позитивное влияние на рынок акций.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 57 тыс., сообщило министерство труда. Это оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест повысилось на 129 тыс., а не на 172 тыс., как сообщалось прежде. Между тем безработица в стране в июне уменьшилась до 4,2% с 4,3% месяцем ранее, по данным Минтруда. Эксперты не ожидали изменения показателя. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 215 тыс. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения на 4 тыс.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное повышение (+0,33%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в начале следующей недели. Биржи США 3 июля будут закрыты по случаю праздника (День независимости).

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, материкового Китая, Австралии, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,8-4%.