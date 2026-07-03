Минобороны РФ заявило, что с вечера над регионами сбиты 155 украинских дронов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 по Москве 2 июля до 07:00 3 июля уничтожили 155 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в пятницу.

Дроны ВСУ нейтрализованы над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, говорится в сообщении министерства.

Украинские дроны сбиты над Азовским и Черным морями, заявило министерство.