Близ Окинавы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря у островов архипелага Рюкю (Япония), сообщает в пятницу Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 07:05 мск в пятницу землетрясения находился в 176 км западу от города Томигусуку на острове Окинава.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.