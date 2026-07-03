Жаркая погода ожидается в Москве в пятницу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупреждает горожан о жаре, ожидающейся в Москве в течение дня в пятницу.

"Сегодня в городе снова жаркая погода. Если собираетесь в поездку на машине, обязательно проветрите салон и возьмите воду", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

По данным департамента, вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.