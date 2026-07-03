Сервис Drone ID для идентификации гражданских беспилотников испытали на Сахалине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Испытания по идентификации гражданских беспилотников с использованием российского сервиса Drone ID в условиях полного отсутствия сотовой связи успешно прошли на Сахалине, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС" в пятницу.

"Минтранс России совместно с правительством Сахалинской области, АО "ГЛОНАСС" и "Аврора-БАС" (дочерняя структура авиакомпании "Аврора", специализирующаяся на беспилотной авиации - ИФ) успешно завершили испытания по идентификации в режиме реального времени гражданских авиабеспилотников с использованием мобильного устройства в условиях полного отсутствия сотовой связи - российского сервиса "Дрон ИД", - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич пояснил, что трекер дрона, или встроенная плата работает в комбинированном режиме, при отсутствии сети он автоматически переключается на вещательный режим и передает сигнал через Wi-Fi. Пользователи в мобильном приложении видят метку легальности, надзорные органы - расширенные сведения о задании, владельце и самом воздушном судне.

Тестирование сервиса прошло на дронопорте "Пушистый" на юге Сахалина, гда в пятницу начал работу международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

По данным пресс-службы, данная технология расширит функциональные возможности единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Технология обладает мультисредным потенциалом: к сервису возможно подключение беспилотников не только в воздухе, но на земле и воде. Единая система идентификации получает данные от широкого спектра устройств - от АЗН-В и сотовых трекеров до спутниковых и гибридных решений, включая технологию связи "Геокосмос". Платформа интегрирована с цифровой платформой Росавиации.

На дронопорте "Пушистый" также успешно протестировали криптозащищенный механизм передачи данных через "ЭРА-ГЛОНАСС" для централизованной принудительной остановки гражданских авиабеспилотников при чрезвычайных ситуациях. Такая "красная кнопка" станет новой функцией единой системы идентификации беспилотного транспорта, сообщает пресс-служба.

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщает, что впервые удалось осуществить перелет беспилотника через Охотское море: БПЛА преодолел 420 км между аэродромом Менделеево на острове Кунашир (Южные Курилы) и дронопортом "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина.

"Перелет прошел по всем правилам гражданской авиации и был полностью управляемым. Историческое событие стало возможно благодаря альянсу компании ZALA, ведущего производителя беспилотников в России, и "Аврора-БАС", - говорится в сообщении.

Дрон находился под управлением внешнего пилота на земле. Использовалась уникальная система "Геокосмос", которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания "свой - чужой". "Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации", - цитирует пресс-служба слова генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

После апробирования этой технологии ее планируется широко применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства, отмечает пресс-служба.